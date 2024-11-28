Співак-втікач Олег Винник оголосив перший за три роки концерт та розлютив українців

Артист організовує перший за час повномасштабної війни сольний виступ, але є один нюанс.

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав до Німеччини, зібрався давати концерт.

Новиною артист поділився на своїй новій сторінці в Instagram, а також про це писала офіційна голова його фан-клубу Валерія Барон. Виступати Олег Винник зібрався поки що лише в Польщі. Концерт має відбутися 21 грудня у Варшаві. Охочим послухати скандального виконавця доведеться заплатити від 1800 до 4100 грн. Однак, судячи з сайту з продажу квитків на подію, прихильники Винника не квапляться на його концерт.

У Варшаві виконавець обіцяє виконати свої популярні хіти. Співак зазначає, що частину зібраних коштів передасть до благодійного фонду "Вовчиця".

Олег Винник зібрався давати концерт в Польщі

Тим не менш, українці неоднозначно відреагували на подію. Звичайно, попри скандали, прихильників в Олега Винника залишилося чимало. Однак далеко не всі українці вірять у щирість співака. Артистові дорікнули, чому концерт не в Україні, а за кордоном. Також деякі почали звинувачувати виконавця, що той просто хоче заробити кошти.

Коли гроші закінчились, і ти везеш "ковток свіжого повітря" до Польщі, але не до України, бо в Україні ти боїшся з'являтись.

Чому не в Україні?

А в Україні коли?

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Олег Винник неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, вже після початку російського вторгнення артист перетнув кордон і поїхав до Німеччини. Як зазначив його колишній продюсер Олександр Горбенко, це відбулося незаконно.

Також екснаставник співака ставив під сумнів діяльність благодійного фонду Винника. Хоча у фан-клубі артиста наголошують, що той тисячі передає на допомогу ЗСУ, але Горбенко просить надати звіти, інакше в це складно повірити. Окрім того, продюсер заявив, що жодної тяжкої хвороби в Олега Винника, від якої він нібито лікувався в Німеччині, немає. Натомість, за словами Горбенка, виконавець страждає від залежностей.

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