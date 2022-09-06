Співак з Південної Кореї українською емоційно переспівав хіт Дорофєєвої та Пивоварова "Думи"

У Мережі набирає популярності кавер-версія на хіт "Думи" тренерки "Голосу країни" Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова, яку зробив музикант з Південної Кореї Лео.

Лео активно підтримує українців і говорить про те, що відбувається в нашій країні, у своїх соцмережах. Для того, щоб записати кавер на пісню "Думи" Лео спеціально вивчив текст українською і своєю версією треку викликав мурахи шкірою у людей.

"LEO, дякую тобі, прекрасний спів!", "Лео, ну це було круто. Змусив потріпатись моє серце", " Вкотре в захваті від цього співака: його відданості українській пісні, його працьовитості та підтримки українців своїм чудовим голосом", - пишуть юзери.

Зазначимо, що це вже не вперше Лео співає українською. Як розповів корейський виконавець, він дізнався про Україну, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення до нашої країни. Лео почав стежити за перебігом подій в Україні після того, як почув історію 9-річної дівчинки, яка трагічно загинула під час обстрілу російськими окупантами її рідного міста.

В одному зі своїх попередніх відео Леоз звернувся до українців з промовою, де розповів, що був шокований звірствами росіян:

"Я не міг повірити в це. Це був жорсткий військовий злочин. Я був настільки злий, але нічого не міг зробити для України. Тому я почав співати. Я не знав, чи мій маленький голос з іншого куточка світу дійде до вас чи ні, але я співав. А потім трапилось диво, мої пісні дійшли до українців. Я отримував від вас багато приємних повідомлень з вдячністю. Саме тому я не можу перестати для вас співати. Поки війна не закінчиться, я буду з вами. Не хвилюйтесь, ви не самотні, весьсвіт на боці України. Не залишайте надії, борітеся до кінця. Врешті-решт, Україна переможе! Слава Україні!" – сказав українською Лео та заспівав гімн України.

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