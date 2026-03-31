Співак з РФ нахабно вкрав пісню DREVO: команда українського артиста рознесла злочинця

DREVO / © instagram.com/drevo_official

Реклама

Український співак DREVO надав розголосу гучному скандалу. Його команда заявила, що російський артист R. Riccardo нібито незаконно використав їхню музику у власному релізі.

Йдеться про пісню «Потанцуй со мной», яка, за словами представників DREVO, фактично дублює композицію «Енкарапіста». У менеджменті переконані, що збігів тут бути не може, адже схожість охоплює всю структуру треку.

Реагуючи на ситуацію, продюсер Михайло Шиян разом із лейблом Sound United вже звернулися до дистриб’юторів зі скаргами. У команді очікують, що спірний реліз незабаром зникне з музичних сервісів, пише РБК-Україна.

Реклама

R. Riccardo

Водночас вони наголошують, що проблема плагіату з боку російських виконавців ускладнюється відсутністю належного правового контролю. Проте залишати це без реакції не збираються.

«Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об’єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо», — заявив Михайло Шиян.

Продюсер також додав, що команда DREVO активно підтримує ЗСУ, а тому не дозволить таким «крадіям» уникнути відповідальності.

«Плагіат не знає кордонів і має бути покараний. Такі „танці“ повинні завершуватися падінням в оркестрову яму», — йдеться у заяві команди зірки.

Реклама

