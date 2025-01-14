Співака Wellboy побили в Києві: у поліції прокоментували інцидент і розкрили, що сталося

У поліції прокоментували інцидент із побиттям українського співака Wellboy, справжнє ім'я якого Антон Вельбой.

На виконавця напали в Києві у ніч проти 13 січня, про що він повідомив у соцмережах. Деталі артист не розкриває та відмовляється давати коментарі. Wellboy лиш зазначив, що його побили "люди в мілітарі формі" і він був вимушений звернутися за допомогою до лікарів.

Проєкт "ЖВЛ представляє" звернувся за коментарями до поліції. Правоохоронці повідомили, що наразі з'ясовують обставини нападу та вже відкрили кримінальне провадження за фактом побиття Антона Вельбоя та нанесення йому легких тілесних ушкоджень.

Wellboy побили / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Наразі з'ясовують обставини нападу та за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на строком до одного року", - прокоментували в правоохоронних органах.

Wellboy побили / Фото: instagram.com/a.wellboy

Нагадаємо, у ніч проти 13 січня Wellboy побили в Києві. У деталі артист не вдавався. Він лиш повідомив, що з травмами був вимушений звертатися за допомогою до лікарів. Хто саме побив співака – невідомо. Wellboy говорить, що це зробили "люди в мілітарі формі".

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