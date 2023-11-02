Співака-захисника Віталія Козловського "поховали" у Росії: реакція артиста

Українського співака Віталія Козловського, який наразі боронить Україну від російських окупантів у складі ЗСУ, "поховали" у Росії.

Відповідна інформація з'явилася в одному з російських пропагандистських Telegram-каналів. У повідомленні йдеться, що Козловський "загинув" на фронті.

Сам артист-захисник вже поквапився відреагувати на чутки, поширені пропагандистами. Він заспокоїв шанувальників, що з ним все гаразд і попросив перевіряти інформацію, перш ніж вірити їй:

"Мені люди показали новину де наші кончені сусіди мене вже встигли поховати. Я живий, зі мною все гаразд. І дякую всім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію треба дуже ретельно перевіряти і навіть дізнавшись найстрашніше з неофіційних джерел про когось з ваших близьких, не поспішайте панікувати. Ймовірно, це помилка, або просто маніпуляція і фейк", - наголосив Козловський.

Росіяни "поховали" Козловського

Артист-захисник також наголосив, що якщо вороги вже маніпулюють смертями живих і в хід йдуть такі дешеві методи, "значить справи в них, напевно, дуже кепські".

Нагадаємо, раніше подруга Віталія Козловського розповіла про його службу на фронті і поділилася історією, як він потрапив під обстріл і ледь не загинув. За словами блогерки, артист тоді вже попрощався з життям.

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