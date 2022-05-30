Співали гімн України і закликали врятувати захисників: як у Берліні минув Другий міжнародний музичний телемарафон

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт відбувся Другий міжнародний музичний телемарафон Save Ukraine — #StopWar, де наживо співали відомі українські артисти.
Мета цього заходу зібрати кошти для закупівлі медичного обладнання. На першому такому заході зібрали 45 мільйонів гривень, а скільки на другому – стане відомо згодом. Утім, охочих послухати виступи артистів зібралося чимало - 20 тисяч глядачів наживо і мільйонні перегляди в трансляції.
Як минув Другий міжнародний музичний телемарафон, розповідається в сюжеті ТСН.
Марафон розпочався з виконання гімну України. За співаками хору імені Верьовки з київського стадіону Динамо у Берліні за півтори тисячі кілометрів повторював кожен український голос.
Попри те, що концерт минув у День Києва, та першу пісню "Місто Марії" - присвятили Маріуполю, його жителям і героїчним оборонцям.
"Я звертався зі сцени до всіх європейців з проханням зробити все, щоби всі захисники "Азовсталі", всі захисники Маріуполя, всі підрозділи і представники полку "Азов", всі ті, хто залишилися зараз на тимчасово окупованій території, повернулися додому живими та неушкодженими", - лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
У Берліні виконавці співали дуже особисті і проникливі пісні. Майже всі вони написані від початку війни. Макс Барських каже "Чекай мене" українцям, які опинилися за кордоном і дуже сумують за рідними.
"Як ти" – ці два простих слова українці найчастіше вимовляють за майже 100 днів війни.
"Ці слова дуже щирі, вони може прості, але вони стосуються кожного, тому що кожен дзвонить своїм рідним і питає "як ти". Я сподіваюся, що хоча б через музику стане трохи легше. Душа - вона вивільняється", - поділилася Юлія Саніна.
"Ми будемо жити краще" – співав у Берліні Монатік, а alyona alyona і Jerry Heil разом виконали молитву за Україну.
"Це перше, що мені прийшло за перший місяць повномасштабного вторгнення, і тоді коли, можливо, всі від мене очікували якогось агресивного репу, я народила молитву, тому що я молилася", - поділилася alyona alyona.
Хоча небо над Берліном було захмареним та інколи дощовим, переможці цьогорічного "Євробачення" Kalush Orchestra запалили сцену на повну потужність.
Окрім участі в благочинному марафоні хлопці за великі гроші продали переможний кубок "Євробачення", кошти підуть на армію. Адміністрація конкурсу вже зголосилася відправити хлопцям новий переможний трофей.
"Аукціон завершився, і наш кубок сьогодні був проданий за 900 тисяч доларів, ми передаємо на українську армію, це наш кубок переможця "Євробачення", - говорить Олег Псюк.
До марафону вмикалися міжнародні зірки і політики – лідери Великобританії, Австрії і також канцлер Німеччини запевняв – "Берлін за Україну".
У фіналі всі співаки вийшли на сцену. Співали і обіймалися і на сцені, і в публіці.
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