"Співаю в метро з людьми": Могилевська звернулася до Європи та розповіла, як змінилося її життя з війною

"Співаю в метро з людьми": Могилевська звернулася до Європи та розповіла, як змінилося її життя з війною

У співачки в ці дні мали бути два концерти в Києві та тур Україною.

Співачка Наталія Могилевська, яка нині перебуває в Києві, розповіла, що замість сольних концертів на сценах через війну змушена співати у метро, куди ховається під час повітряної небезпеки.

Про це вона розповіла вночі 8 березня в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканах.

"Це (війна Росії проти України – ред.) було неочікувано. Те, що в центрі Європи може відбуватися таке, це просто неймовірно. Моє життя змінилося, тому що у мене повинен був бути концерт 8 березня. Я готувала навіть два концерти в Києві і величезний тур. Замість цього я співаю, але співаю в метро з людьми. Вони в паніці і я в паніці. Я навіть не знаю, хто кого підтримує більше - я чи вони мене. Тому що ти зайнятий чимось замість того, щоб... Ми всі не їмо, всі не спимо, ми всі як прокинулися 24 лютого, так і не засинали більше. Це просто жах, що відбувається", - сказала співачка.

Також читайте Джамала зібрала для української армії 67 мільйонів євро

Наталія Могилевська звернулася до Європи та світу з проханням допомогти зупинити війну в Україні.

"Хочу зробити звернення до Європи, подякувати їм за те, що вони приймають наших людей і за те, що допомагають нам. Але, мені здається, настав час зробити серйозний, остаточний, конкретний крок. Світ здатен на те, щоби це зупинити. І ми всі дивилися, як вісім років тому був забраний Крим. І ніхто нічого не зробив! Ми не змогли нічого зробити. І тому виросла така вневненість в цих людей, що вони можуть забрати, собі дозволити таке, що зараз відбувається - справжню війну, справжнє горе. Тому мені здається, треба терміново це зупинити. От я хочу попросити закрити небе, я хочу попросити допомогти нам, тому що ми не можемо тримати такий серйозний удар, ми перемагаємо його, але…", - зазначила Могилевська.

Читайте також: