Співпродюсер Wellboy висунув Бардашу ультиматум: "Або Юра засуджує РФ, або виходить з проєкту"

Саундпродюсер Wellboy Євген Тріплов також оголосив про припинення співпраці з продюсером артиста – Юрієм Бардашем.

Як і Антон Вельбой, режисер кліпів і співавтор пісень зірки записав відеозвернення, де повідомив, що не збирається більше займатися спільною творчою діяльністю з Юрієм. Втім, на відміну від підопічного, Євген пояснив причину.

Як виявилося, все через те, що Бардаш так і не засудив Російську Федерацію за війну в Україні. Про це він сказав у своєму фотоблогу.

"Останнім часом мені скидають скріни сторіз Юри Бардаша і питають: "А що там Юра?". Тому я хочу відповісти усім – я не знаю, що там Юра! Думаю, що кожен український культурний діяч повинен сказати свою позицію, тому що стояти осторонь цього лиха – неможливо. Наразі я не планую співпраці з Юрою. Або Юра відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту, а проєкт Wellboy повинен продовжити існування, – зазначив він.

Тріплов зазначив, що від початку війни його позиція незмінна – він вважає росіян "кінченими фашистами". Продюсер поділився, що припинив спілкуватися з рідними та знайомими, які перебувають в Росії.

"Я бажаю смерті кожному окупантові, який прийшов на нашу рідну українську землю! Моя дитина народилася у бомбосховищі. Мої побратими воюють і гинуть в гарячих точках. Я побував у багатьох деокупованих містах і селищах, включаючи Бородянку, Ірпінь, Гостомель, Бучу, тому я ніколи не зрозумію і не пробачу те лихо, яке спричинила російська армія моєму народові. Я для себе ухвалив рішення, що не співпрацюватиму з росіянами. Також не можу зрозуміти позицію тих, хто намагається зберегти нейтралітет", – зазначив він.

Євген Тріплов, Юрій Бардаш, Wellboy і MONATIK / Фото: instagram.com/triplov

Також Євген анонсував, що зовсім скоро відбудеться реліз нового треку Wellboy "Ворогів на ножі".

Примітно, що поки що сам Бардаш не відреагував на заяви своїх колег.

Нагадаємо, Даніель Салем потрапив під обстріл у Миколаєві. Це сталося 16 червня під час виконання службового завдання.

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