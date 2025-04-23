Співзасновник МУР розсекретив заробітки гурту після успішного мюзиклу "Ти (Романтика)"

Олександр Хоменко / © YouTube-канал Марічка

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Співзасновник українського мистецького гурту МУР Олександр Хоменко розповів про заробітки.

Колектив розпочав свою діяльність у травні 2022 року. Особлива популярність до учасників прийшла після успішного історичного реп-мюзиклу "Ти (Романтика)", з яким МУР об'їздив практично всю Україну з гастролями. На YouTube-каналі Марічки Падалко Хоменко говорить, що заробітки колективу доволі непогані. Зокрема, вони можуть покрити витрати та навіть залишитися в плюсі. До речі, на виручені з мюзиклу кошти гурт зняв кіноадаптацію вистави.

"Ми в плюсі. У нас дуже грамотний продюсер, з ним дуже талановита і грамотна піарниця, з нею дуже талановита помічниця. Якщо серйозно, ми заробили грошей. Щось ми зберегли собі і щось ми витратили на те, щоб зняти цю виставу в кіно", - поділився митець.

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Співзасновник МУР Олександр Хоменко / © YouTube-канал Марічка

До речі, МУР обов'язково донатить кошти на потреби захисників. Зокрема, під час показів мюзиклу колектив зібрав понад 10 мільйонів гривень, які пішли на допомогу ЗСУ.

"Нам вдалося зібрати понад 10 мільйонів на Збройні сили України. Це дуже круто. Паралельно з цим, це велика сума насправді. 10 мільйонів – це інколи і корпорації надають", - говорить Хоменко.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФЕНОМЕН МУР: лагідна окупація, ПОЦІЛУНКИ з глядачками і Тичина-КОЛАБОРАНТ | Хоменко й Шмундир

Нагадаємо, нещодавно відбулася прем'єра "МУР. Ти (Романтика) в кіно". Редакція ТСН.ua пропонує дізнатися цікаві факти із залаштунків.