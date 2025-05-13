Спливли жахливі подробиці секс-вечірок P. Diddy: доньки репера не витримали й покинули суд

P. Diddy / © Associated Press

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У суді проти американського репера та продюсера P. Diddy розкрили нові жахливі подробиці його секс-вечірок.

Судове засідання відбулося 12 травня у Мангеттені, США. Свідком у справі виступив чоловік, на ім'я Деніел Філліп, який надавав обвинуваченому ескорт-послуги. Він розповів, що протягом декількох років тодішня дівчина P. Diddy – Кессі Вентура - платила йому чималі суми за секс із нею, тим часом репер за цим всім спостерігав та мастурбував, пише New York Post.

Почалося це нібито від 2012 року. Спочатку P. Diddy під час цих зустрічей приховував обличчя. Однак Філліп стверджує, що впізнав репера за голосом. Ескорт-працівник пригадав, що Вентура тоді заплатила йому декілька тисяч доларів, аби він натер її дитячою олією та зробив масаж, після чого вони займалися сексом. P. Diddy нібито спостерігав за процесом та робив коментарі, що та як їм робити. Одного разу, за словами Філліпа, репер змусив помочитися на Вентуру.

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P. Diddy та Кессі Вентура / © Associated Press

Під час цих зустрічей працівник розповів, що ставав свідком побиття дівчини. Він говорить, що сталося це в їхньому домі. Вентура тоді нібито намагалася щось видалити з комп'ютера, коли P. Diddy покликав її до кімнати. Після цього Філліп став свідком того, як репер підійшов до Вентури, схопив за волосся та потягнув до спальні. Чоловік стверджує, що чув потім звуки, схожі на ляпас.

"Я запитав її, чому вона залишається з цим хлопцем, якщо він б'є її та б'є. Я намагався пояснити їй, що вона в реальній небезпеці, якщо залишиться з ним. Вона фактично намагалася переконати мене: "Все гаразд, зі мною все гаразд", - говорить свідок.

Філліп також додав, що раніше мовчав та не давав свідчень, адже боявся фізичної розправи з боку репера.

P. Diddy / © Associated Press

У суді також показали відеозапис 2016 року з камер спостереження готелю, на якому видно, як P. Diddy б'є Кессі Вентуру, штовхає її на підлогу та продовжує завдавати удари ногами, поки та лежить нерухомо.

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Як пише People, на судовому засіданні були присутні мами P. Diddy та три доньки. Вони разом з усіма дивилися відео з побиттям Кессі Вентури. Коли ж свідок розповідав подробиці секс-вечірок, то доньки не витримували та двічі покидали залу судового засідання.

Сім'я P. Diddy на суді проти нього / © Associated Press

Суд над P. Diddy – що відомо та в чому його звинувачують

Скандал довкола репера P. Diddy почався ще в листопаді 2023 року. Тоді його колишня дівчина Кессі Вентура подала заяву до поліції. Вона звинуватила P. Diddy в зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Утім, наступного ж дня Вентура відмовилася від свідчень. Подейкували, що колишні закохані домовилися за кругленьку суму.

Утім, у травні 2024 року за P. Diddy знову взялася поліція. Сталося це після оприлюдненого CNN відео, на якому видно, як репер в готелі жорстоко б'є Вентуру. Орієнтовно тоді ж проти P. Diddy посипалися нові звинувачення. Проти нього подавали позови, в яких стверджувалося, що він вчиняв злочини сексуального характеру, займався рекетом та секс-торгівлею людьми. Це нібито відбувалося й на "білий вечірках" P. Diddy, де також були присутні зірки Голлівуду. Врешті, 16 вересня 2024 року P. Diddy ув'язнили без права виходу під заставу.

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