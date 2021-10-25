Спокуслива Анна Саліванчук звела з розуму своїми повністю оголеними фото

Акторка поділилася доволі пікантними знімками.

Відома українська акторка Анна Саліванчук спричинила фурор в Мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка "Свінгерів" запостила серію світлин, на яких постала повністю оголеною.

На фото артистка прикрила пікантні місця білосніжним тюлем. Однак, на деяких кадрах можна помітити її оголені сіднички та груди. На знімках видно, що в акторки гарна та спокуслива фігура.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Вирішила повторити цей допис! А що скажуть люди... Ця фраза блокує абсолютно всі бажання та мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам. Це те, що більшість з нас чули ще з самого дитинства", - поділилась своїми думками зірка.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, акторка поміркувала над фразою: "А що скажуть люди?". Так, знаменитість запевняє, що варто дотримуватися своїх бажань. Зірка впевнена, що люди будуть завжди засуджувати, не розуміти та зупиняти.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Ваше завдання, закрити вуха і тікати. Прямувати до мрії. І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі?" - додала акторка.

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