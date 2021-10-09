Спокуслива Ксенія Мішина у ліфі похвалилася бюстом, лежачи на столі

Акторка показала гарячий кадр.

Українська акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина захопила фоловерів новим гарячим фото.

У своєму Instagram зірка серіалу "Кріпосна" розмістила чорно-білий кадр, на якому спокусливо позувала лежачи на столі. Ксенія постала у ліфі та білій сорочці. Артистка розстібнула ґудзики та засвітила апетитний бюст.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

У дописі переможниця "Танців з зірками" поміркувала про рай та пекло. Так, її знайома поділилася досвідом, що "пекло - це і є наше життя, а рай, це те, куди ми прагнемо і це фінальна точка росту нашої душі".

"Де ця точка рай – невідомо. Звучить жорстко, правда? Але в мені це так сильно відгукнулося. Деякі дні дійсно схожі на пекло. І робота над собою все частіше відчувається також. Зустрічаючись з усіма болями і сутностями, що живуть в тобі, хочеться залізти на стіну і голосно прокричати: "Боже, я більше не можу, чому так складно, де відповіді?". Вихід один: кожного разу усвідомлювати, що тобі п**дець і проживати його. Але не занурюючись в довгі страждання, а кожного разу маючи намір стати краще і все виправити. І повільно, дуже повільно через цей біль і з помилками вірити собі, в свої рішення і створювати нову реальність", – написала Ксенія.

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