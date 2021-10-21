Спокуслива Майлі Сайрус знялася у відвертому відео та засвітила соски

Зірка розбурхала уяву своїх фанів.

Популярна американська співачка Майлі Сайрус вчергове потішила шанувальників пікантним контентом.

Так, зірка засвітилася на обкладинці глянцю Interview. Та окрім фото, співачка вирішилася поділитися й доволі відвертим відео. У ролику зірка показала, як відбувався процес знімань.

Майлі у різних образах спокусливо позувала. То зірка була у відвертій білій короткій сукні, то у спідній білизні, то у купальнику. Так, відео дійсно гаряче, адже на деяких кадрах виконавиця засвітила свої соски.

"Життя схоже на коробку цукерок. Ніколи не знаєш, що ти отримаєш", - поміркувала співачка.

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