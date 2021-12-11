Надя Дорофєєва у мереживному ліфі приємно здивувала Дантеса: "Чому ти так одягена"

Зірка поміркувала над тим, що одягати вдома.

Українська співачка Надя Дорофєєва однозначно вміє обирати гарні луки.

Втім, зірка зізнається, що вдома не виряджається. Після яскравих та не завжди зручних сценічних луків хочеться одягти щось "домашнє". Хоча іноді й вдома можна гарно вирядитися. Надя Дорофєєва поділилася, як її чоловік, Володимир Дантес, реагує на її вбрання.

Так, Надя розповіла, що коли вранці вийшла на кухні зустрітися з Володимиром, то він був здивований. Він звик її бачити у "домашньому" луці, а тепер вона зовсім інша. Він навіть запитав у неї, чому вона так одягена.

"А вдома мені так лінь виряджатися, комбінувати кольори, думати про симетрію і ось це все. Хочеться просто щоб і на дивані зручно повалятися, і щоб на підлозі не шкода лежати, коли поліція стилю приїде, як зараз, Володя!" - поділилася Надя.

Надя Дорофєєва в ліфі / instagram.com/nadyadorofeeva

До слова, до своєї розповіді зірка додала фото, на якому зображена у мереживному ліфі, спортивних штанях та кофтинці. До речі, на фото видно, що в зірки неабияк апетитний бюст.

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