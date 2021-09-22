Спокуслива Ріанна у напівпрозорій спідній білизні засвітила пишні груди

Виконавиця захопила новини знімками.

Барбадоська співачка, акторка та бізнесвумен Ріанна потішила своїх фанів пікантним контентом.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала відверті кадри. На знімках виконавиця позує в спідній білизні власного ж бренду Savage X Fenty. Спокуслива Рірі зображена в напівпрозорому пеньюарі та стрингах.

Ріанна у спідній білизні / instagram.com/badgalriri

Видно, що виконавиця має неабиякий пишний бюст та апетитні сідниці.

"Мій настрій, коли здала фінальний монтаж", - підписала допис зірка

До слова, позуючи у власній спідній білизні, Ріанна рекламує свій бренд.

Ріанна в білизні / instagram.com/badgalriri

Та, виявляється, її спіднє подобається далеко не всім. Деякі юзери дивуються, хто таке взагалі купує:

Хто цю дурню купує? Мабуть, фани Ріанни.

Така вульгарна. На одне обличчя подивишся і вже купувати не хочеш!

Має жахливий вигляд, якщо чесно.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна вперше зі своїм знаменитим бойфрендом вийшла у світ. Пара відвідала Met Gala 2021.

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