Спокуслива Ріанна у напівпрозорій спідній білизні засвітила пишні груди

Виконавиця захопила новини знімками.
Барбадоська співачка, акторка та бізнесвумен Ріанна потішила своїх фанів пікантним контентом.
Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала відверті кадри. На знімках виконавиця позує в спідній білизні власного ж бренду Savage X Fenty. Спокуслива Рірі зображена в напівпрозорому пеньюарі та стрингах.
Видно, що виконавиця має неабиякий пишний бюст та апетитні сідниці.
"Мій настрій, коли здала фінальний монтаж", - підписала допис зірка
До слова, позуючи у власній спідній білизні, Ріанна рекламує свій бренд.
Та, виявляється, її спіднє подобається далеко не всім. Деякі юзери дивуються, хто таке взагалі купує:
- Хто цю дурню купує? Мабуть, фани Ріанни.
- Така вульгарна. На одне обличчя подивишся і вже купувати не хочеш!
- Має жахливий вигляд, якщо чесно.
Нагадаємо, нещодавно Ріанна вперше зі своїм знаменитим бойфрендом вийшла у світ. Пара відвідала Met Gala 2021.