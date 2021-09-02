Спокуслива Ріанна у спідній білизні влаштувала пікантний фотосет

Таким чином зірка прорекламувала свій бренд.

Барбадоська співачка Ріанна, яка нещодавно посвітила майже оголеним бюстом і пишними сідницями, знову продемонструвала фанам свої апетитні форми.

Цього разу виконавиця влаштувала пікантну фотосесію на шкіряному кріслі. На сторінці в Instagram артистка запостила серію знімків, на яких зображена в спідній білизні. На ній красуються темно-фіолетовий бюстгальтер з рожевими візерункам та трусики в такому ж стилі.

Ріанна показала фігуру / instagram.com/badgalriri

Таким чином виконавиця прорекламувала бренд спідньої білизни Savage X Fenty, засновницею якого вона є.

Спокусливості образу співачки додала рожева портупея на апетитних стегнах виконавиці.

Ріанна у спідній / instagram.com/badgalriri

Підписники фотоблогу знаменитості не втратили нагоди засипати її компліментами:

Неймовірна

Яка ж ти сексі!

Я тебе обожнюю!

Нагадаємо, Ріанна часто влаштовує відверті фотосесії. Нещодавно вона запостила серію знімків, на яких була зображена у стрингах з зображенням веселки, а також у панчохах з різнокольоровою резинкою.

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