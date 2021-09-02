Спокуслива Ріанна у спідній білизні влаштувала пікантний фотосет

Таким чином зірка прорекламувала свій бренд.
Барбадоська співачка Ріанна, яка нещодавно посвітила майже оголеним бюстом і пишними сідницями, знову продемонструвала фанам свої апетитні форми.
Цього разу виконавиця влаштувала пікантну фотосесію на шкіряному кріслі. На сторінці в Instagram артистка запостила серію знімків, на яких зображена в спідній білизні. На ній красуються темно-фіолетовий бюстгальтер з рожевими візерункам та трусики в такому ж стилі.
Таким чином виконавиця прорекламувала бренд спідньої білизни Savage X Fenty, засновницею якого вона є.
Спокусливості образу співачки додала рожева портупея на апетитних стегнах виконавиці.
Підписники фотоблогу знаменитості не втратили нагоди засипати її компліментами:
- Неймовірна
- Яка ж ти сексі!
- Я тебе обожнюю!
Нагадаємо, Ріанна часто влаштовує відверті фотосесії. Нещодавно вона запостила серію знімків, на яких була зображена у стрингах з зображенням веселки, а також у панчохах з різнокольоровою резинкою.