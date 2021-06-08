Спокуслива Санта Дімопулос у крихітному топі засвітила пружний прес

Артистка відпочиває в Греції.

Відома співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос знову гайнула до теплих країв.

Цього разу артистка обрала для відпочинку не улюблений Дубай, а Грецію, звідки і ділиться ефектними знімками. Так, у фотоблогу ексучасниця "ВІА Гри" запостила знімок, на якому постала в крихітному чорному топі та білих джинсах. Артистка засвітила струнку фігуру та похизувалася пружним пресом.

instagram.com/santadimopulos

"Привіт, прекрасна Греціє! Останній раз в Афінах була в 14 років", – написала виконавиця та звернулася до фоловерів з проханням порадити цікаві місця для прогулянки.

Зі свого боку, юзери залюбки поділилися списками must see та не забули потішити зірку компліментами.

Розкішна

Красива

Незвичайно красива Санта

Нагадаємо, раніше засмагла Санта Дімопулос у бікіні похизувалася розкішним тілом. Зірка відпочивала у Дубаї.

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