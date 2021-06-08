Спокуслива Санта Дімопулос у крихітному топі засвітила пружний прес

Артистка відпочиває в Греції.
Відома співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос знову гайнула до теплих країв.
Цього разу артистка обрала для відпочинку не улюблений Дубай, а Грецію, звідки і ділиться ефектними знімками. Так, у фотоблогу ексучасниця "ВІА Гри" запостила знімок, на якому постала в крихітному чорному топі та білих джинсах. Артистка засвітила струнку фігуру та похизувалася пружним пресом.
"Привіт, прекрасна Греціє! Останній раз в Афінах була в 14 років", – написала виконавиця та звернулася до фоловерів з проханням порадити цікаві місця для прогулянки.
Зі свого боку, юзери залюбки поділилися списками must see та не забули потішити зірку компліментами.
- Розкішна
- Красива
- Незвичайно красива Санта
Нагадаємо, раніше засмагла Санта Дімопулос у бікіні похизувалася розкішним тілом. Зірка відпочивала у Дубаї.