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Спокуслива Санта Дімопулос у крихітному топі засвітила пружний прес

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Спокуслива Санта Дімопулос у крихітному топі засвітила пружний прес

instagram.com/santadimopulos

Артистка відпочиває в Греції.

Відома співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос знову гайнула до теплих країв.

Цього разу артистка обрала для відпочинку не улюблений Дубай, а Грецію, звідки і ділиться ефектними знімками. Так, у фотоблогу ексучасниця "ВІА Гри" запостила знімок, на якому постала в крихітному чорному топі та білих джинсах. Артистка засвітила струнку фігуру та похизувалася пружним пресом.

© instagram.com/santadimopulos
instagram.com/santadimopulos

"Привіт, прекрасна Греціє! Останній раз в Афінах була в 14 років", – написала виконавиця та звернулася до фоловерів з проханням порадити цікаві місця для прогулянки.

Зі свого боку, юзери залюбки поділилися списками must see та не забули потішити зірку компліментами.

  • Розкішна 
  • Красива
  • Незвичайно красива Санта

Нагадаємо, раніше засмагла Санта Дімопулос у бікіні похизувалася розкішним тілом. Зірка відпочивала у Дубаї.