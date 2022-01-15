Спокуслива Сніжана Бабкіна показала ідеальну фігуру у сексуальному спідньому

Зірка розповіла про ворожіння на Старий Новий рік.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана має неперевершену фігуру.

Так, час від часу знаменитість може похизуватися нею у своєму Instagram. Зокрема, цього разу артистка показала ідеальну фігуру у сексуальній спідній білизні. Так, вбрання гарно підкреслило вигини її тіла.

Сніжана Бабкіна у спідньому / instagram.com/snezhana_babkina

До речі, Сніжана також розповіла про ворожіння в ніч на Старий Новий рік. Хоч акторка й зізнається, що ніколи цим не займалася, втім, одного ритуалу вона все ж таки дотримується.

Так, артистка загадує якесь бажання, а на ранок дізнається, збудеться воно чи ні.

"Покладіть два листки, на яких написано так або ні, під подушку і лягайте спати. Вранці, щойно розплющите очі, одразу руку під подушку. Діставайте та отримуйте відповідь!" - поділилася зірка.

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