Спокуслива Світлана Лобода у мінібікіні випнула на камеру пружні сідниці

Спокуслива Світлана Лобода у мінібікіні випнула на камеру пружні сідниці

Зірка показала пікантні фото з відпочинку.

Співачка Світлана Лобода вирушила у відпустку до теплої країни.

Артистка зізнається, що хоч і поїхала відпочивати, та все одно намагається це поєднувати з роботою.

"Перші дні я просто дихала океаном. Після цього почала читати сценарій. Нині займаюся музикою, роблю аранжування для нового шоу», - розповіла зірка.

Втім, Світлана вирішила не навантажувати своєю роботою прихильників, а просто поділитися знімками з відпочинку. До слова, артистка показала фото, на яких вона зображена у крихітному бікіні.

Світлана Лобода у бікіні / instagram.com/lobodaofficial

Так, знаменитість похизувалася стрункими та довгими ніжками, пласким животиком. Ба більше, виконавиця не забула й показати свої пружні сідниці.

Світлана Лобода у бікіні / instagram.com/lobodaofficial

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