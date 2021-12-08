Спокуслива Світлана Лобода засвітила соски, дефілюючи у купальнику

Зірка захопила стрункою фігурою.

Співачка Світлана Лобода знімає кліп на свою нову пісню "Занесло".

На своїй сторінці в Instagram артистка вже й встигла показати відеофрагмент зі знімального майданчика. У ролику зірка постала у золотистому суцільному купальнику.

До слова, вбрання Світлани не лише вдало підкреслило її гарні форми, а й трішки засвітило її випнуті соски. Хоча артистка й накинула на плечі халат, втім, він зовсім не приховав її струнку фігуру.

Так, виконавиця спокусливо дефілювала під власну ж пісню. Тому на відео видно, що у зірки довгі та апетитні ніжки.

Зауважимо, що 2017 року Світлана Лобода поїхала до Росії. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Нещодавно артистка поділилася, що вже два роки не живе в Росії. А у серпні цього року артистка виступила в Одесі та заявила, що мріє, щоб українці нею пишалися. Втім, зірка й надалі продовжує працювати в Росії.

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