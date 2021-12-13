Спокуслива Тіна Кароль в колготах та шкіряному боді влаштувала зухвалий фотосет

Артистка представила нову колекцію капронових колготок.

Українська співачка Тіна Кароль представила нову лінійку своїх капронових колготок.

До слова, попередня колекція колгот отримала назву "Скандал", а нова – "Красиво". Про це Тіна розповіла на своїй сторінці в Instagram. Окрім цього, артистка сама ж і прорекламувала колготи.

Тіна Кароль показала нові колготи / instagram.com/tina_karol

Так, вона знялася у доволі зухвалій фотосесії. Тіна під час знімань приміряла на себе два образи. Спочатку зірка позувала у колготах "Красиво", шкіряному боді та взутті на підборах.

Тіна Кароль показала нові колготи / instagram.com/tina_karol

Далі ж артистка знову одягла свої колготи та чорне боді з глибоким декольте. До слова, зірка позувала перед камерою таким чином, аби вдало продемонструвати нову колекцію.

Тіна Кароль показала нові колготи / instagram.com/tina_karol

"Нахабно зведи з розуму кожного!" - закликала своїх прихильників зірка.

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