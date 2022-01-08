Спокуслива Юлія Саніна у ліфі та комбінезоні в сіточку приголомшила юзерів

Спокуслива Юлія Саніна у ліфі та комбінезоні в сіточку приголомшила юзерів

Артистка захопила стрункістю.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна приємно здивувала своїх шанувальників.

Артистка, яка, попри свою бездоганну фігуру, рідко ділиться відвертими кадрами, цього разу потішила саме таким. На сторінці в Instagram знаменитість запостила світлину, на якій спокусливо лежала на диванчику. Юля позувала у чорному ліфі та комбінезоні в сіточку. Виконавиця зібрала волосся у хвостик та нафарбувала губи червоною помадою.

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

"Час би і честь знати", – підписала світлину зірка.

У відповідь шанувальники оцінили фото у коментарях під публікацією. Так, вони написали Саніній низку компліментів.

Розкішна

Як красиво

Богиня

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