Спокуслива Заріцька у колготках в сіточку попозувала у ліфті з Мєшковим: "Ви гарячі"

Спокуслива Заріцька у колготках в сіточку попозувала у ліфті з Мєшковим: "Ви гарячі"

Співачка та хореограф знову заінтригували прихильників.

Солістка гурту KAZKA та учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька і її партнер Юрій Мєшков знову заінтригували фанатів.

Співачка та хореограф влаштували фотосет у ліфті. На кадрах, які артистка розмістила у своєму Instagram, вони позували перед об'єктивом київського фотографа Сергія Сивякова. На одному зі знімків Заріцька у шкіряному плащі та колготках в сіточку спокусливо постала біля дзеркала, задерши ніжку.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

"Ситуація ліфт. Наші вихідні", – написала Саша.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

У коментарях користувачі написали, що Заріцька та Мєшков дуже красива і гаряча пара.

Які ж ви гарячі

Дуже гарна пара

Бомбезна пара

Саша якась надзвичайна! Юра теж гарнюній

Зауважимо, Заріцька та Мєшков вилетіли з проєкту "Танці з зірками" за крок до чвертьфіналу. А не так давно вони знялися разом у новому кліпі гурту KAZKA на трек "Автовідповідач".

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