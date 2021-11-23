Спокуслива Заріцька у колготках в сіточку попозувала у ліфті з Мєшковим: "Ви гарячі"

Співачка та хореограф знову заінтригували прихильників.
Солістка гурту KAZKA та учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька і її партнер Юрій Мєшков знову заінтригували фанатів.
Співачка та хореограф влаштували фотосет у ліфті. На кадрах, які артистка розмістила у своєму Instagram, вони позували перед об'єктивом київського фотографа Сергія Сивякова. На одному зі знімків Заріцька у шкіряному плащі та колготках в сіточку спокусливо постала біля дзеркала, задерши ніжку.
"Ситуація ліфт. Наші вихідні", – написала Саша.
У коментарях користувачі написали, що Заріцька та Мєшков дуже красива і гаряча пара.
- Які ж ви гарячі
- Дуже гарна пара
- Бомбезна пара
- Саша якась надзвичайна! Юра теж гарнюній
Зауважимо, Заріцька та Мєшков вилетіли з проєкту "Танці з зірками" за крок до чвертьфіналу. А не так давно вони знялися разом у новому кліпі гурту KAZKA на трек "Автовідповідач".
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