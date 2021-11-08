Спокуслива Злата Огнєвіч у спідній білизні поміркувала, яким повинен бути чоловік

Зірка влаштувала відвертий фотосет.

Українська співачка Злата Огнєвіч вкотре продемонструвала, що має розкішну фігуру.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію нових пікантних світлин. На фото знаменитість спокусливо позує у гарній спідній білизні. Виконавиця засвітила пишний бюст та ідеально підтягнуту фігуру.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

До речі, Злата також поміркувала над тим, яким повинен бути чоловік. Так, співачка вважає, що він має боротися зі своїми особистими страхами. Також зірка впевнена, що чоловік повинен нормально сприймати фізіологію.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

"Я не маю на увазі тих, хто миються раз на тиждень і вважають, що часник і піт- кращі афродизіаки. Я маю на увазі тих, хто нормально ставиться до менструації, що раптово почалася у жінки, проносу або блювоти у дитини", - прокоментувала Злата.

Також знаменитість вважає, що чоловік повинен точно знати, чого хоче.

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