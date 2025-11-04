Спокуслива Тіна Кароль у напівпрозорій сукні засвітила пишний бюст у новому відвертому фотосеті

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль показала нові пікантні світлини у своїх соцмережах.

Зірка постала перед камерою у чорній обтислій сукні з глибоким декольте, що додало образу пристрасті. У кадрі артистка мала скуйовджене волосся та легкий макіяж, який тільки підкреслив її природну красу. Впевнений погляд і чуттєва поза зробили фото ще більш спокусливими — Кароль випромінювала жіночність і силу водночас.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Фотосесія виконана у мінімалістичному стилі — жодних зайвих деталей, лише світло, текстура тканини й енергія самої Тіни. Її фани одразу засипали артистку компліментами:

Тіно, яка ви прекрасна…

Це просто вау!

Ну з таким образом одразу хочеться йти та підкорювати світ!

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відверто зізналася, чому після смерті чоловіка Євгена Огіра більше не наважується на шлюб. Зірка пояснила, що понад усе цінує власну свободу та внутрішню гармонію, тому не готова поступатися цими речами заради стосунків.