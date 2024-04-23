Спокусниця Леся Нікітюк у бікіні блиснула підтягнутими сідницями і спричинила фурор у Мережі

Знаменитість показала, як відпочиває від роботи.

Українська телеведуча Леся Нікітюк неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників, показавши себе у бікіні.

В Instagram-stories знаменитість поділилася пікантним фото. Знімок був зроблений в одному із готелів Києва, де ведуча відпочивала від роботи.

На фото, яке Леся Нікітюк зробила в дзеркалі, зірка постала в темному купальнику. Зокрема, телеведуча продемонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру. Леся Нікітюк блиснула накачаними сідницями та пласким животиком. Своє волосся знаменитість розпустила.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ймовірно, телеведуча уподобала спа в готелі. Тож, телезірка насолоджувалася процедурами, що розслабляють, та відпочивала від роботи.

Пікантне фото знаменитість не стала підписувати. Однак прихильники однозначно засипали її компліментами в особистих повідомленнях. Тож, Леся Нікітюк знімком у бікіні спричинила фурор у Мережі.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Сальма Гаєк похизувалася фігурою в купальнику. Знаменитість показала, який вигляд має без фотошопу та фільтрів.

Читайте також: