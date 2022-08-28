Спортивна Марічка Падалко у Львові пробігла в рамках проєкту для дітей

На Львівщині впродовж усього літа для дітей організовували активне дозвілля. Через війну більшість із них не змогла поїхати на відпочинок.

Тож для школярів та дошкільнят щовихідних влаштовували пробіжки, змагання зі стрибків, гімнастики, тенісу, боротьби та велозаїзди. Водночас збирали гроші на ЗСУ та зустрічалися з зірками. На останніх вихідних цього літа діти бігли разом з ведучою ТСН Марічкою Падалко, йдеться у сюжеті марафону "Єдині новини".

"Не так багато зараз є розваг, але і не так багато, які люди можуть собі з етичної точки зору дозволити. Мені здається, шо спорт класне поєднання, з одного боку це розвага, з іншого боку це піклування про себе", - прокоментувала Падалко.

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Першого червня в ефірі "Єдиного марафону" Марічка розповідала про старт цього проєкту та була на прямому зв'язку з Львівщиною. Каже, це символічно, що онлайн старт та офлайн фініш ось так об'єдналися.

"Коли ти постійно в напрузі, в новинах, в студії, приїхати на таку подію, де ти бачиш нарешті людей, а не тільки камери, цього дуже не вистачає. Нам треба усвідомлювати, що боротьба триває не лише на лінії фронту, боротьба триває за виживання кожної людини фізично, психічно, тому що перемога буде, але найголовніше нам треба всім до неї дожити", - зазначила ведуча.

Проєкт "Спортивні канікули" розпочали у червні. І розписали графік активностей на усе літо. Щоб допомогти дітям відволіктися, знайти друзів та покращити здоров'я.

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

А ще під час спортивних ранків збирають кошти для ЗСУ.

У півтори сотнях спортивних заходів взяли участь понад вісім тисяч дітей. Це і мешканці Львівщини, і вимушені переселенці. Діти випробували себе у 25 видах спорту. І тепер готові до навчання.

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