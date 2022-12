Spotify назвав найпопулярніші пісні, артистів, альбоми 2022 року

Відома стримінгова платформа Spotify підбила підсумки року і назвала найпопулярніших артистів, пісні, альбоми та тренди 2022-го.

Так, згідно з підсумками Spotify, цьогоріч юзери найбільше слухали виконавця The Weeknd, а от вже третій рік поспіль зірка регетону Bad Bunny залишається артистом, якого слухають частіше за інших.

Найвідоміші артисти у світі

Bad Bunny Тейлор Свіфт Дрейк The Weeknd BTS

Серед українських пісень, які слухали найчастіше, опинилися треки Kalush Orchestra. Рейтинг має такий вигляд:

Найвідоміші українські пісні

Kalush Orchestra – Stefania Kalush, Skofka – "Додому" Kalush, Tember Blanche – "Калуські вечорниці" Мюслі – "Вова, *баш їх бл*дь" Kalush, Skofka – "Файна"

Цікаво, що в рейтингу найпопулярніших українських артистів першу сходинку також посідає переможець "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra.

Найвідоміші українські артисти

Kalush Orchestra Skofka Океан Ельзи Валентин Стрикало Jerry Heil

Найпопулярнішою піснею в світі стала композиція англійського співака Гаррі Стайлза As It Was. Зазначимо, що кліп до цього треку знімала українська режисерка Таню Муіньо. За цю роботу Таню номінували на премію "Греммі".

Найвідоміші пісні в світі

Гаррі Стайлс – As It Was Glass Animals – Heat Waves Laroi – Stay the Kid Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Що стосується найбільш популярних альбомів у світі, то тут знову беззаперечним лідером став Bad Bunny та його платівка Un Verano Sin Ti

Найпопулярніші альбоми у світі

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Гаррі Стайлс – Harry's House Olivia Rodrigo – Sour Ед Ширан – "=" Doja Cat – Planet Her

Також пропонуємо вашій увазі підбірку про зірок, які цьогоріч пішли під вінець. Про весілля снайперки Євгенії Емеральд на фронті, а також весілля мрії американської зірки Дженніфер Лопес читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: