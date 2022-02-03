Стала відома причина самогубства 30-річної "Міс США-2019", яка вистрибнула з 60-поверхового хмарочосу

Мати дівчини вийшла на зв'язок з її шанувальниками.

Мати 30-річної "Міс США-2019" Чеслі Кріст, яка тиждень тому вистрибнула з вікна 60-поверхового хмарочосу, Ейпріл Сімпкінс вийшла на зв'язок з шанувальниками дівчини.

На сторінці в Instagram жінка опублікувала низку світлин з покійною донькою, а також назвала причину смерті Чеслі. За словами Ейпріл, Чеслі страждала від високофункціональної депресії - стану, коли зовні людина має вигляд, ніби у неї все гаразд, однак всередині вона заповнена глибокою тугою, заниженою самооцінкою, страждає від розладів сну, відсутності апетиту.

Чеслі Кріст з мамою / instagram.com/aprils_hr

"Я ніколи не знала такого глибокого болю. Я змінилася назавжди. Сьогодні було офіційно підтверджено те, про що здогадувалися наша родина та друзі, і що стало причиною смерті моєї милої дівчинки Чеслі. Хоча в це важко повірити, це правда. Чеслі вела як суспільне, так і особисте життя. У своєму особистому житті вона мала справу з високофункціональною депресією, яку вона приховувала від усіх, враховуючи мене, свою найближчу довірену особу", - розповіла мати дівчини.

Чеслі Кріст з мамою / instagram.com/aprils_hr

Зазначимо, що за рік до самогубства Чеслі Кріст зізнавалася, що страждає від критики суспільства. Дівчину, зокрема, цькували за вік, оскільки вона перемогла на "Міс США-2019" у 28 років і цим встановила рекорд. Окрім того, модель ділилася, що у неї є страх, що їй "вже не вистачає часу, щоб бути важливою".

Чеслі Кріст 2019 року стала "Міс США" / instagram.com/aprils_hr

"Щоразу, коли я кажу: "Мені виповнюється 30", - я трохи зіщулююся.. Іноді мені вдається успішно замаскувати цю неприємну реакцію схвильованістю; в інших випадках мій ентузіазм здається порожнім, як погана гра... 30 років відчуваються як холодне нагадування про те, що в мене закінчується час, щоб мати значення в очах суспільства", – ділилася Чеслі незадовго до смерті.

Потерпала модель та ведуча й від критики в бік її тіла, мовляв, "воно надто чоловіче та перекачане". Відверто Кріст ніколи не говорила про психологічні проблеми, втім, зізнавалася, що 2019-го року відвідувала психолога.

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