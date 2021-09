Стала відома причина смерті зірки "Сексу і міста" Віллі Гарсона

Актор помер у віці 57 років.

Стало відомо, чому помер американський актор Віллі Гарсон, найбільше відомий за роллю Стенфорда Блатча в "Сексі і місті" та Моззі в "Білому комірці".

Артист помер у віці 57 років. Причиною смерті став рак підшлункової залози. У The New York Times був опублікований некролог Віллі, де сім'я актора розповіла про його хворобу.

Стала відома причина смерті Віллі Гарсона / Associated Press

"Його невістка, Ніна Тасслер, повідомила, що причиною смерті став рак підшлункової залози", - йдеться в статті.

Також зазначається, що Гарсон пішов із життя у себе вдома в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що Віллі Гарсон помер 21 вересня. Цьогоріч актор встиг знятися у продовженні культового шоу "Секс і місто" "And Just Like That".

