Стали відомі імена учасників нацвідбору на "Євробачення-2022" - ЗМІ

Заявки на участь у конкурсі будуть приймати до 10 січня.
Стали відомі імена артистів, які візьмуть участь у нацвідборі на "Євробачення-2022".
До слова, організатори нацвідбору поки не давали жодної інформації щодо учасників. Втім, видання MUZVAR повідомило імена тих артистів, які вже подали заявки на участь у конкурсі.
Так, представляти Україну на "Євробаченні-2022" хочуть такі артисти:
- Wellboy
- Uliana Royce
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Аліна Паш
- Michael Soul
- SOWA
- ТОНКА
- ROXOLANA
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- LAURA MARTI
- Eria
- IDXO
Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та LAUD. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.
Зазначимо, наразі перевіряють, чи не виступали артисти, які подали заявки на участь у конкурсі, у Росії, Білорусі та на окупованих територіях.
Нагадаємо, заявки на участь у нацвідборі прийматимуться до 10 січня, а 24 січня оголосять фіналістів конкурсу.
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