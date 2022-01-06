Стали відомі імена учасників нацвідбору на "Євробачення-2022" - ЗМІ

Заявки на участь у конкурсі будуть приймати до 10 січня.

Стали відомі імена артистів, які візьмуть участь у нацвідборі на "Євробачення-2022".

До слова, організатори нацвідбору поки не давали жодної інформації щодо учасників. Втім, видання MUZVAR повідомило імена тих артистів, які вже подали заявки на участь у конкурсі.

Так, представляти Україну на "Євробаченні-2022" хочуть такі артисти:

Wellboy

Uliana Royce

hurtom

GORIM!

Cloudless

Wellboy / Пресслужба Wellboy

Аліна Паш

Michael Soul

SOWA

ТОНКА

Аліна Паш / Lewin

ROXOLANA

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

ROXOLANA / instagram.com/roxolanas

LAURA MARTI

Eria

IDXO

LAURA MARTI / lauramarti_official

Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та LAUD. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.

Зазначимо, наразі перевіряють, чи не виступали артисти, які подали заявки на участь у конкурсі, у Росії, Білорусі та на окупованих територіях.

Нагадаємо, заявки на участь у нацвідборі прийматимуться до 10 січня, а 24 січня оголосять фіналістів конкурсу.

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