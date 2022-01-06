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Стали відомі імена учасників нацвідбору на "Євробачення-2022" - ЗМІ

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Стали відомі імена учасників нацвідбору на "Євробачення-2022" - ЗМІ

Аліна Паш, Wellboy та ROXOLANA

Заявки на участь у конкурсі будуть приймати до 10 січня.

Стали відомі імена артистів, які візьмуть участь у нацвідборі на "Євробачення-2022".

До слова, організатори нацвідбору поки не давали жодної інформації щодо учасників. Втім, видання MUZVAR повідомило імена тих артистів, які вже подали заявки на участь у конкурсі.

Так, представляти Україну на "Євробаченні-2022" хочуть такі артисти:

  • Wellboy
  • Uliana Royce
  • hurtom
  • GORIM!
  • Cloudless
Wellboy / © Пресслужба Wellboy
Wellboy / Пресслужба Wellboy
  • Аліна Паш
  • Michael Soul
  • SOWA
  • ТОНКА
Аліна Паш / © Lewin
Аліна Паш / Lewin
  • ROXOLANA
  • Nazar YA
  • Софія Іванько
  • Софія Шанті
ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas
ROXOLANA / instagram.com/roxolanas
  • LAURA MARTI
  • Eria
  • IDXO
LAURA MARTI / © lauramarti_official
LAURA MARTI / lauramarti_official

Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та LAUD. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.

Зазначимо, наразі перевіряють, чи не виступали артисти, які подали заявки на участь у конкурсі, у Росії, Білорусі та на окупованих територіях.

Нагадаємо, заявки на участь у нацвідборі прийматимуться до 10 січня, а 24 січня оголосять фіналістів конкурсу.

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