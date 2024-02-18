Сталкер Злати Огнєвіч знову вистежив її: артистка показала відео зустрічі зі своїм кривдником

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про неприємну зустріч зі своїм давнішнім переслідувачем.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила відео, як побачила сталкера біля свого будинку. Чоловік чекав, поки Злата вийде з під’їзду. Коли артистка увімкнула телефон, аби зазнімкувати свого кривдника, той почав казати, аби Огнєвіч закрила двері його авто і взагалі не чіпала його, бо він тут опинився випадково:

“Ти збожеволіла, чи що? Що ти хочеш? Я на доставку приїхав, розумієш? У тебе що, запитання є? Я тебе чіпаю? Я приїхав на доставку”, - почав говорити сталкер Огнєвіч.

Своєю чергою артистка попросила зловмисника припинити її переслідувати, або вона знову звернеться до поліції.

Злата Огнєвіч знову зустрілася з чоловіком, який переслідує її п’ять років

Зазначимо, що цей чоловік переслідував Злату Огнєвіч більше п’яти років. У січні 2022-го сталкера затримала поліція і заборонила йому наближатися до співачки.

Нагадаємо, що 2020 року переслідувач Огнєвіч погрожував їй та її сім’ї. Він просто під час інтерв’ю журналістам підтвердив, що справді переслідує виконавицю і казав, що вб'є її.

"Говорив, так… Говорив, що я її вб'ю", - сказав тоді чоловік з усмішкою на обличчі.

Тоді ж він пригадав, як вперше напав на Злату після її концерту:

"Кликав її: "Злато, почекай будь ласка. Тікати почала. Я не схопив, за руку взяв просто. Я вважаю, що це не напад. Напад – це коли руки сині, синці, побита людина. Коли воно видно. А так. Вона не в гуморі, певно, була", - сказав сталкер.

Одного разу чоловік погрожував "завалити" співачку, якщо ще раз побачить її по ТБ.

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