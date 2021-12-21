Сталлоне – підтяжку обличчя, Суровцев – вуха: зіркові чоловіки, які зробили пластичні операції

Хтось позбувся недоліків, а хтось аж надто перестарався до невпізнанності.

За статистикою, більше жінок вдаються до пластичної хірургії, ніж чоловіків.

Втім, багатьом знаменитим представникам сильної половини людства також хочеться завжди мати молодий і гарний вигляд. От лише хтось із зірок зміг позбутися недоліків, а хтось аж надто перестарався до невпізнанності.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про відомих чоловіків, які зробили пластичні операції.

Олексій Суровцев

Український актор та стриптизер Олексій Суровцев у юнацтві зробив отопластику. Так, учаснику "Танців з зірками" не подобалося те, що він був капловухим, тому він вирішив змінити свою зовнішність. Артист відкорегував свої вуха, зменшивши їх.

Олексій Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

Двейн "Скеля" Джонсон

Про м'язисте тіло "Скелі" мріють мільйони чоловіків, зокрема, тих, хто займається бодібілдингом. Втім, тут не обійшлося без пластики. Як зізнався актор та рестлер 2005 року, він вдався до операції, аби позбутися гінекомастії — патології, яка пов’язана зі збільшенням грудних залоз.

Двейн Джонсон / instagram.com/therock

Також зірка переніс чимало операцій через травми. Зокрема, через відірваний від таза квадрицепс, відірваний великий привідний м'яз, потрійну грижу, розрив ахіллового сухожилля, реконструкцію плеча. У списку знаменитості також чотири операції на коліні.

Джош Гатчерсон

Американський актор та продюсер Джош Гатчерсон вдався до ринопластики 9 років тому, коли йому було 19. Знаменитість, який найбільш відомий за роллю Піта Мелларка в у "Голодних іграх", виправив зламаний ніс.

Джош Гатчерсон / Associated Press

Попри те, що змін практично непомітно, Джош зізнався в операції у своєму Twitter.

just had surgery to fix my broken nose. recovery sucks...thank god for a marathon on lifetime...#theclientlist thanks @thereal_jlh — Josh Hutcherson (@jhutch1992) May 9, 2012

Оззі Осборн

2005-го Оззі зізнався, що робив ринопластику та підтяжку обличчя. Артист поділився, що "нове" обличчя додало йому впевненості у собі.

Оззі Осборн (2000, 2007, 2020) / Associated Press

Міккі Рурк

А от зірка стрічки "Дев'ять з половиною тижнів" Міккі Рурк спотворив себе пластикою. Актор з красивого та сексуального чоловіка став пародією на самого себе.

Міккі Рурк / Associated Press

До слова, знаменитості довелося лягти під ніж хірурга після травм, оскільки він був боксером. Зараз Міккі зовсім не схожий на себе молодого.

instagram.com/mickey_rourke_

Рей Ліотта

Американський актор Рей Ліотта, як і Рурк, настільки часто вдавався до пластики, що тепер його обличчя здається нерухомим.

Рей Ліотта (2007, 2021) / Associated Press

Майкл Дуглас

Як не дивно, але актор Майкл Дуглас також звертався до пластичних хірургів. Актор робив підтяжку обличчя перед весіллям з Кетрін Зетою-Джонс, яка молодша від нього на 25 років.

Майкл Дуглас / Associated Press

Заради коханої зірка прагне мати молодший вигляд і досі. Навіть зараз, у 77 років, він у гарній формі. Подейкують, що Дуглас робив підтяжку ще декілька разів.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Сильвестр Сталлоне

Легендарний актор, зірка "Рембо" Сильвестр Сталлоне ще у 90-х зробив підтяжку обличчя. Знаменитість виправив асиметрію, яка з'явилася в нього внаслідок пологової травми, через яку постраждали лицьові нерви.

Сильвестр Сталлоне (1979, 2004, 2014) / Associated Press

Зауважимо, не так давно український блогер, наречений співачки Анни Трінчер – Олександр Волошин – здивував прихильників, збільшивши губи.

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Як пояснив зірка Мережі згодом, він це зробив тому, що програв спір.

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