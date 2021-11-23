Стало відомо, чи буде Юлія Саніна тренеркою у новому сезоні шоу "Голос країни"

Стало відомо, чи буде Юлія Саніна тренеркою у новому сезоні шоу "Голос країни"

Артистка особисто дала відповідь.

Невдовзі розпочнеться 12 сезон головного вокального шоу "Голос країни", в якому четверо суперзірок-тренерів змагаються за найпотужніші голоси учасників.

У квітні наставниця Тіна Кароль заявила, що 11-й сезон був її останнім у цьому проєкті. Тоді артистка навіть сказала, кому б віддала своє тренерське крісло. Так, зірка хотіла, аби її місце посіла фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

У відповідь на це Юлія згодом заявила, що не проти стати зірковою тренеркою.

А днями фанати поцікавилися, чи все ж таки артистка стане наставницею у 12-му сезоні. Втім, Саніна дала негативну відповідь.

"Ні. Попри мою відкритість до проєкту, продюсери обрали іншу артистку", – зазначила співачка.

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Хто саме стане тренерами нового сезону, наразі тримається в таємниці. Поки що відомо, що у кастингу цього сезону вже взяли участь: донька відомого футболіста, переможець шоу "Голос Казахстану", спадкова ворожка, дівчина, яка співає пісні на вірші Ліни Костенко та поліцейська.

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