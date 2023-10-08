Стало відомо, де перебуває співак Бруно Марс, який опинився під обстрілами в Тель-Авіві

Відомий американський співак Бруно Марс нарешті показався на очах в шанувальників.

Виконавець мав дати концерт у Тель-Авіві 7 жовтня, однак через атаку ХАМАС на Ізраїль шоу артиста скасували, а сам він перестав виходити на зв'язок.

Тривалий час шанувальники були неабияк були схвильовані за безпеку Бруно, адже в цей час місто перебуває під активними атаками з боку палестинських бойовиків.

Однак, ізраїльські журналісти встигли заспокоїти фанів музиканта, пише Times of Israel. У Instagram з розважального шоу "Добрий вечір з Гаєм Пайнсом" з'явилися кадри, на яких Марс покидав Ізраїль. Співака поміти в аеропорті, де він разом зі своєю командою вирушав до Афін.

"Відповідаючи на ваше запитання, після скасування шоу через війну, Бруно Марс покинув Ізраїль сьогодні о 2 годині дня разом з 60 членами екіпажу. Він вилетів до Афін, а звідти попрямує до Катару, щоб продовжити свій тур", - пишуть представники шоу.

Бруно Марс / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня палестинські угрупування ХАМАС атакували Ізраїль ракетами та прорвали лінію оборони на півдні країни. Вже другий день в країні тривають запеклі бої, а уряд Ізраїлю вперше за 50 років оголосив стан війни.

У епіцентрі жахливих подій також опинилася відома українська співачка - вона розповіла, що з нею відбувається та чи вдалося їй покинути країну.

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