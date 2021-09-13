Стало відомо, хто замінив Оруджову в "Танцях з зірками"

Стало відомо, хто замінив Оруджову в "Танцях з зірками"

Анастасія Оруджова не змогла продовжити участь через травму.

Попри те, що зірка "Жіночого Кварталу", акторка Анастасія Оруджова покинула проєкт "Танці з зірками", її партнер Денис Самсон продовжує участь у шоу.

Так, замість Насті боротиметься за кубок Олександра Машлятіна – колега та партнерка Оруджевої у "Жіночому Кварталі" та "Лізі Сміху". Саша також близька подруга Насті.

Олександра Машлятіна / instagram.com/mashliatina

Цього ефіру оновлена пара все ж таки станцювала. Учасники виконали віденський вальс. На підготовку в Олександри було всього 4 дня.

Олександра Машлятіна та Денис Самсон / instagram.com/tanci1plus1

Судді зазначили, що Машлятіна танцювала підозріло гарно.

"Таке враження, що ти тренувалася десь декілька років і просто очікувала, про всяк випадок, а раптом знадобиться. Тепер тобі танцювати не за двох і не за трьох, а за весь "Квартал", – прокоментував Влад Яма.

Похвалили танець і Катерина Кухар і Макс Чмерковський. Також судді висловили свої співчуття щодо неочікуваного вильоту Оруджової та побажали акторці швидкого одужання.

Зауважимо, що пара цього тижня отримала імунітет. Вони не покидають шоу сьогодні, однак свої оцінки отримують. Судді оцінили виступ у 15 балів.

Нагадаємо, учасник "Танців" KADNAY пригадав своїх колишніх. Артист зізнався, що йому складно побудувати нові стосунки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання