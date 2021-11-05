Стало відомо, коли і де відбудеться прощання з режисером Віталієм Малаховим

Знаменитість помер 4 листопада.

Стало відомо, коли відбудеться прощання з українським режисером Віталієм Малаховим, який помер 4 листопада.

Як повідомила донька народного артиста, телеведуча та акторка Даша Малахова, церемонія відбудеться в Києві 8 листопада у Театрі на Подолі, що за адресою Андріївський узвіз, 20. Прощання триватиме від 12:00 до 15:00. Про це вона написала на сторінці у Facebook.

Друзья, Приглашаю вас на прощание с Виталием Малаховым, которое состоится в понедельник, 8 ноября, с 12:00 до 15:00 в Театре на Подоле по адресу: Андреевский спуск 20. Благодарю вас. Опубліковано Dasha Malakhova Пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Зауважимо, 26 жовтня Віталія Юхимовича госпіталізували до лікарні. У нього почався сепсис. Він перебував у тяжкому стані в реанімації. Віталію Юхимовичу повинні були імплантувати штучну нирку. 4 листопада знаменитість пішов з життя.

Віталій Малахов - український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі. 2008 року він став народним артистом України.

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