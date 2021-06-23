Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Стало відомо про стан співачки МакSим, яка перебуває у штучній комі

Стало відомо про стан співачки МакSим, яка перебуває у штучній комі

instagram.com/maksimartist

Декілька днів артистка підключена до апарату ШВЛ.

Стало відомо про стан російської співачки МакSим, яка вже декілька днів перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ.

Як розповіла PR-менеджерка артистки Яна Богушевська виданню StarHit, зірку поки не збираються відключати від апарату штучної вентиляції легень, оскільки значних поліпшень немає. Втім, лікарям вдалося збити температуру під 40 до нормальних показників.

"Стан Марини стабільний, значних поліпшень або погіршень немає. Температуру вдалося збити до нормальних показників. Вона як і раніше в медикаментозному сні, виводити з якого її будуть, як лише всі показники нормалізуються", – повідомила Яна.

© instagram.com/maksimartist
instagram.com/maksimartist

Зараз за 38-річною Мариною Абросімовою (справжнє ім’я МакSим – Ред.) встановлено цілодобове спостереження. Медики щодня проводять купу аналізів.

Нагадаємо, нещодавно МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. При цьому тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ.

Лікарі також кажуть, що після серйозної ДТП, в яку зірка потрапила 2018 року, у виконавиці ослаблений організм. Стан співачки зараз ускладнює низка проблем зі здоров'ям.