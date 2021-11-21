Стало відомо, як Каньє Вест відреагував на нові стосунки Кім Кардашян: "Зрадила дітей"

Репер незадоволений стрімкістю розвитку роману колишньої.

Днями стало відомо про роман світської левиці Кім Кардашян з коміком Пітом Девідсоном.

Теледіва ще не встигла розлучитися з репером Каньє Вестом, як закрутила роман із на 13 років молодшим гумористом. На ці стосунки екскоханий Кім Каньє відреагував негативно. Про це розповів інсайдер виданню HollywoodLife.

Так, виконавця дуже засмучує те, що стосунки дружини з іншим так стрімко розвиваються, а також, що Піт вже приходив в гості до будинку його тещі Кріс Дженнер. Пара відсвяткувала день народження Девідсона разом із рідними зірки.

"Він зовсім не задоволений тим, що Кім і Піт перейшли на новий рівень, і він був дуже засмучений тим, що Піта запросили до будинку Кріс Дженнер. Це не правильно. Це будинок бабусі їхніх дітей. Кім зрадила їх", - йдеться у повідомленні.

Втім, раніше стало відомо, що Кардашян подобається Девідсон тим, що він повна протилежність Веста. Зокрема Insta-діва оцінила те, що Піт завжди веселий, не переймається через дрібниці і вміє просто радіти життю.

Читайте також: