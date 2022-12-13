Стан хворого на афазію Брюса Вілліса погіршився – ЗМІ

Знаменитість все рідше впізнає рідних та не завжди розуміє, що вони йому говорять.

Стан здоров'я голлівудського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували афазію, погіршився.

Зокрема, знаменитість мало що може сказати. Також Брюс все рідше впізнає своїх рідних та не завжди розуміє, що йому говорять.

Утім, бувають дні, коли рідні зірки Голлівуду впізнають колишнього Вілліса, але це трапляється не часто. Про це розповів інсайдер виданню RadarOnline.

"Брюс мало що може сказати, і не схоже, що він багато чого розуміє з того, що кажуть інші. Тож Емма (ред. – дружина актора) справді була для нього голосом і комунікатором. Бувають дні, коли вони бачать на мить колишнього Брюса, але вони короткі та рідкісні. Здається, він все більше вислизає від них, і це розбиває їм серце. Дівчатка не можуть уявити Різдва без Брюса", - йдеться в повідомленні.

Брюс Вілліс / Фото: Associated Press

Як розповів інсайдер, рідні актора стурбовані через його стан, тож намагаються якомога більше часу провезти з ним.

"Дівчата не можуть уявити собі Різдва без Брюса. Старші дівчата (ред. – доньки актора) сумують за старим Брюсом — тим, хто раніше дражнив їх щодо їхніх хлопців і давав їм непрохані поради", - розповів інсайдер.

До речі, підтримує Брюса та Емму й колишня дружина актора – Демі Мур. Акторка теж намагається проводити більше часу з ексчоловіком та телефонує йому.

"Вона використовує будь-яку нагоду, щоб провести з ним час. Якщо її немає поряд із ним, вона телефонує, щоб Брюс міг чути її голос", - додав інсайдер.

Нагадаємо, про тяжкий недуг Брюса Вілліса стало відомо у березні цього року. Актор хворий на афазію – розлад мови, що розвивається після пошкодження мозку. Через хворобу, знаменитість вимушений був припинити зніматися у кінострічках.

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