Стан відомого російського співака різко погіршився – він в реанімації

Олександра Серова госпіталізували з COVID-19.

Стан відомого російського співака Олександра Серова різко погіршився.

Як передає Telegram-канал Mash, минулого тижня 67-річного виконавця госпіталізували з коронавірусом. Наразі Серов перебуває у реанімації, лікарі оцінюють його стан як важкий – у нього вражені легені на 50-75%.

Окрім того повідомляється, що в артиста розвилася дихальна недостатність II ступеня – будь-яка мінімальна активність викликає задишку. Хід хвороби ускладнює цукровий діабет, який на тлі гормональної терапії перейшов у стан декомпенсації.

Серов дихає за допомогою кисневої маски, його лікують антибіотиками і гормонами. Лікарі повідомляють, що у нього є ризик розвитку серцево-судинних ускладнень. Наразі артист перебуває у в ясній свідомості.

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