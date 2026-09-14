Станіслав Боклан 40 років у шлюбі: що відомо про його дружину та який вигляд мають діти й онуки

Станіслав Боклан і його родина

Реклама

Понад чотири десятиліття Станіслава Боклана та Наталію Кленіну пов’язує шлюб, який розпочався з театрального знайомства. Актори зустрілися в Маріуполі, коли кожен із них уже мав за плечима попередні стосунки, однак саме ця зустріч зрештою змінила їхнє особисте життя.

Глядачі звикли бачити Боклана в яскравих образах харизматичних чоловіків, однак поза сценою та камерами актор зовсім не прагне бути в центрі уваги. Про свою родину він говорить нечасто, хоча за роки шлюбу разом із дружиною вони встигли створити велику родину.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про особисте життя Станіслава Боклана: його шлюб із Наталією Кленіною, дітей та онуків.

Реклама

Станіслав Боклан з дружиною / © instagram.com/boklanstas

Історія кохання Станіслава Боклана та Наталії Кленіної

Свою майбутню дружину Станіслав Боклан зустрів на театральній сцені. Після навчання у Києві актор разом із першою дружиною, акторкою Оленою Дудич, за розподілом опинився в Донецькому академічному обласному драматичному театрі в Маріуполі. Саме там його шляхи перетнулися з Наталією Кленіною.

Кленіна родом із Челябінська. До переїзду в Україну вона працювала в російському театрі, а згодом приєдналася до маріупольської театральної трупи. На той момент Наталія також була заміжня та виховувала сина Кирила. Для Боклана й Кленіної це були другі шлюби.

Станіслав Боклан з дружиною / © instagram.com/boklanstas

Подробиці початку їхнього роману актори публічно не розкривали. Відомо лише, що згодом вони стали подружжям. Боклан виховав сина Наталії як власного, а їхній союз триває вже понад чотири десятиліття.

Наталія Кленіна — скільки їй років і чим вона займається

Наталія Кленіна також присвятила своє життя театру. Зараз їй 67. Вона є акторкою Київського академічного Молодого театру та час від часу з’являється у кіно й серіалах. Має звання Заслуженої артистки України.

Реклама

Подружжя неодноразово працювало разом на знімальних майданчиках, а Боклан називає дружину не лише коханою людиною, а й своїм другом та професійним радником. Ба більше, актор зізнавався, що часто запитує у Наталії її думку щодо власних ролей. За словами Боклана, він цінує її професіоналізм і довіряє її оцінці.

Наталія Кленіна / © молодий театр

Боклан також наголошував, що значну частину своїх успіхів завдячує саме дружині. Він переконаний, що міцна родина — це спільна робота двох людей.

Діти й онуки Станіслава Боклана — актор виховав доньку та пасинка

У Станіслава Боклана двоє дітей — донька Марія від першого шлюбу та пасинок Кирило Думський, якого актор виховував разом із Наталією Кленіною, як рідного.

Марія Боклан здобула акторську освіту, однак безпосередньо акторську професію не обрала. Вона працює кастинг-директоркою у кіноіндустрії. Кирило Думський став відомим діджеєм, а також має режисерську освіту. Чим він займається зараз — достеменно не відомо, адже чоловік веде непублічний спосіб життя.

Реклама

Марія Боклан / © instagram.com/manyaboklan

Пасинок Станіслава Боклана — Кирило Думський / © facebook.com/kirill.doomski

Сам Боклан свого часу ділився, що відмовляв дітей від акторської професії, адже добре знав, наскільки непростим може бути цей шлях. Водночас він підтримав їхній вибір і пишається тим, чого вони досягли.

Своє чергою Кирило вже подарував Боклану та Кленіній онуків — Демида та Аріну. Актор зізнавався, що із задоволенням спостерігає за тим, як ростуть онуки, однак не хоче наперед визначати їхнє майбутнє.

Станіслав Боклан з онуками на зніманнях серіалу «Папік-2» / © karavan.ua

Онуки Станіслава Боклана / © karavan.ua

Секрет міцного шлюбу Станіслава Боклана

Попри понад 40 років разом, Боклан та Кленіна рідко демонструють сімейне життя публічно. Наталія майже не з’являється з чоловіком на світських заходах, а сам актор воліє не виносити подробиці стосунків на загал.

Коли Боклана запитували про секрет їхнього тривалого шлюбу, він відповідав просто: «Не пред’являти претензій і не переробляти людину, яку любиш».

Станіслав Боклан з дружиною / © instagram.com/boklanstas

Судячи з його розповідей, саме взаємна повага, професійне партнерство та прийняття одне одного допомогли подружжю зберегти стосунки протягом десятиліть.

Новини партнерів