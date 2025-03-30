Старша донька Брежнєвої похизувалася, як відсвяткувала 24-річчя у стилі ворожіння

Соня Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

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Старша донька співачки Віри Брежнєвої святкує день народження.

Сьогодні, 30 березня, Соні Кіперман виповнилося 24 роки. Новий етап іменинниця зустріла оригінальним чином. У своєму фотоблогу донька співачки показала, що з особливої нагоди зібрала друзів на святкування у стилі ворожіння.

День народження Соні Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

Так кімната, де збиралися друзі, була прикрашена свічками та квітами. Також на тарілках у гостей був присутній ще один цікавий декоративний елемент – меню у стилі карт Таро. На оригінальних листівках видніється напис "Королева Соня", а на зворотній стороні "24-й рік Соні" та перелік страв.

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День народження Соні Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

Вочевидь, усі знайомі іменинниці дотрималися дрескоду. Зокрема, під час імпровізованої фотосесії за столом було помітно, що лук більшості складався з білих відтінків. Наприкінці магічної атмосфери Соня показалася з тортом і задула свічки з танцями під енергійну пісню.

День народження Соні Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

День народження Соні Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

Зазначимо, під час війни Соня Кіперман проживає у США, де минулого року закінчила навчання в одному з американських коледжів.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала своїх трьох синів та який сюрприз з чоловіком готувала для найстаршого Еміра у його день народження.