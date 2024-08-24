Старша донька Брюса Вілліса розійшлася з бойфрендом за рік після народження у них первістка

Старша донька голлівудського експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур – Румер Вілліс – розповіла про зміни в особистому житті.

35-річна Румер розійшлася з бойфрендом, музикантом Дереком Річардом Томасом після чотирьох років стосунків. Про це стало відомо з Instagram знаменитості, де у відповідь на одне з запитань фанатів вона заявила, що наразі виховує свою однорічну донечку Луетту сама. Попри непорозуміння всередині пари, вони залишилася друзями, щоб дати щасливе майбутнє спільній дитині. За словами доньки Вілліса, вона дуже вдячна Дереку за чудового первістка.

"Я мама-одиначка та займаюся спільним батьківством (з Дереком – прим. ред.). Я дуже вдячна за Лу. Вона – найкраще, що є в моєму житті. Я безмежно вдячна, що змогла віднайти час у цих стосунках, щоб вона з'явилася в моєму житті", - зазначила Румер Вілліс.

Румер Вілліс заявила про розставання з Дереком Річардом Томасом / Фото: instagram.com/rumerwillis

Пара була разом з 2020 року. У квітні 2023 року у Румер і Дерека народилася донечка Лу. Навесні цього року їй виповнився один рік. З цієї нагоди донька Мур пригадувала, якими були її домашні пологи й як її підтримував батько дитини.

Нагадаємо, нещодавно акторка Світлана Гордієнко приголомшила звісткою про поповнення в родині через місяць після новини про розлучення з чоловіком.

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