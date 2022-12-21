Старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур чекає на первістка та показала чималий животик

Старша донька голлівудського експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур Румер Вілліс поділилася радісною новиною.

Так, 34-річна Румер оголосила, що вагітна первістком. Про свій цікавий стан акторка повідомила доволі лаконічно у своєму Instagram. Старша з доньок Вілліса запостила у фотоблогу серію чорнобілих атмосферних кадрів, на яких позує з чималим округлим животиком. Всі фото Румер супроводила лише смайлом у вигляді вишні.

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На фотографіях поруч з Румер також позує її бойфренд, музикант Дерек Річард Томас, який ніжно обіймає кохану за животик. Майбутній зірковий дідусь поки публічно ніяк не відреагував на радісну новину. А от майбутня бабуся Демі Мур так прокоментувала прийдешнє поповнення у родині: "Вступаю в еру гарячої божевільної бабусі", - написала Мур у соцмережах.

Зазначимо, що у Брюса Вілліса і Демі Мур є троє спільних доньок – 34-річна Румер, 31-річна Скаут та 28-річна Таллула. Як ми писали раніше, зараз Брюс Вілліс перебуває не в найкращому стані. У голлівудської зірки афазія – знаменитість все рідше впізнає рідних та не завжди розуміє, що вони йому говорять. Враховуючи стан свого здоров'я, Брюс Вілліс склав заповіт, з якого стало зрозуміло, кому з його рідних яка доля його статку дістанеться.

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