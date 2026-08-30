- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Старша донька Лілії Ребрик несподівано гайнула до Парижу та відсвяткувала там своє 14-річчя
Діана зачарувала своєю красою на знімках з Франції.
Старша донька акторки та телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого Діана відсвяткувала 14-річчя у Парижі та показала святкові фото на тлі Ейфелевої вежі.
Дівчина поділилася серією кадрів зі столиці Франції. На світлинах вона позує біля Ейфелевої вежі. Інший кадр зроблений поруч зі скляною пірамідою Лувру. Для святкової фотосесії Діана обрала стильний образ. Вона одягнула чорний корсетний топ із мереживними деталями та світлі оверсайз-джинси з низькою посадкою.
«З днем народження мене», — лаконічно написала іменинниця.
На світлинах Діана постала вже без звичного дитячого образу — у впевненому та модному вбранні. Свій особливий день донька Лілії Ребрик вирішила закарбувати на тлі однієї з найвідоміших пам’яток Парижа.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик у купальнику звабливо повигиналася на тлі хвиль і зачарувала фігурою.