Старша донька Олени Кравець показала, як з 7-річними братом і сестрою провела вихідні у Києві

Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець – Марія – показала родинну прогулянку столицею на вихідних.

У своєму фотоблогу Марія запостила низку атмосферних фото з родиною. Зокрема, блогерка показала своїх 7-річних брата Івана й сестру Катерину. Всі разом вони вирішили прогулятися Андріївським узвозом і насолодитися краєвидами рідного міста й місцевими музикантами.

Андріївський узвіз / Фото: instagram.com/maarriill

Вуличні музиканти / Фото: instagram.com/maarriill

"Як же ж його (Київ – прим. ред.) не любити?", - написала Марія.

На зображенні Катя позує з морозивом у бузковій сукні та сонцезахисних окулярах з пов'язкою-банданою, як і у її брата-близнюка. На руці у дівчинки зав'язана патріотична синьо-жовта стрічка. Тим часом Іван одягнений у джинсовий образ.

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Діти Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Окрім того, старша донька Кравець опублікувала серію теплих світлин з неймовірною панорамою і Андріївською церквою, зроблених під час прогулянки. Того ж вечора Марія з родиною відвідала виставу й після неї залишилася з неймовірними враженнями.

Андріївська церква / Фото: instagram.com/maarriill

Родина Олени Кравець на виставі / Фото: instagram.com/maarriill

"Багато гуляли й милувалися нашим містом", - замилувала підписом донька зірки.

Нагадаємо, нещодавно 7-річний син Олени Кравець Іван знявся у їхньому з Марією подкасті й розчулив своїм зізнанням.

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