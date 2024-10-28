Старша донька Олени Кравець попозувала топлес: зіркова мама відреагувала

Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець похизувалася результатом незвичної фотосесії.

За словами Марії Кравець, ця фотозйомка видалася для неї особливою. Зокрема тому, що завдяки знімками вона вперше побачила себе з іншого боку. Так, 21-річна блогерка попозувала у затишній фотостудії у джинсах і сірій майці. Це дозволило юзерам розгледіти безліч мінімалістичних татуювань на тілі дівчини.

Маша Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Маша Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Проте на деяких світлинах Маша все ж ризикнула й оголилася перед об'єктивом, залишивши на собі лише джинси. На кадрах донька Кравець прикриває груди та зачаровує глибоким поглядом.

Маша Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Маша Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Маша Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Схоже, результатом фотосесії була задоволена не лише Маша, але й її мама Олена Кравець. Ведуча на своїй сторінці в Instagram зробила репост допису доньки й зізналася, що "інколи не вірить, що народила такий дивовижний всесвіт".

Маша Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Глибиною чорно-білих знімків також був вражений хлопець Маші, який порівняв її з "божеством", та юзери.

Вау! Красуня

Зірка!

Не передати словами, як це гарно

Боже, неймовірна

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової, співачка Маша приголомшила своїм екстравагантним образом на сцені Палацу спорту у Києві. Юна рок-виконавиця підкорила фанів виступом на "розігріві" перед концертом мами.

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