Старша донька Олени Кравець неочікувано стала співачкою і захопила своїм талантом

Олена Кравець зі старшою донькою / © jetsetter.ua

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Донька української акторки та ведучої Олени Кравець неочікувано стала співачкою.

Виявляється, 23-річна Марія Кравець вже два роки професійно займається вокалом. Це таке собі хобі дівчини, яке приносить їй неймовірне задоволення. Щоправда, донька Олени Кравець особливо це не афішувала. Проте нещодавно в неї відбувся другий виступ із вокальним номером перед глядачами. Нарешті Марія наважилась не лише розповісти про своє хобі, а поділитися відповідним відео.

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«Можливо, хтось знає, а хтось — ні, але вже близько двох років я займаюсь вокалом і сильно від цього кайфую… Сьогодні (22 жовтня — прим. ред.) стався мій другий в житті виступ на сцені з вокальним номером, перший показати я так і не наважилась. Короче кажучи, моя друга справжня практика співу на аудиторію», — ділиться Марія.

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Донька Олени Кравець говорить, що їй, звичайно, ще треба багато працювати та вдосконалюватися. Проте підписники Марії виявились іншої думки. Вони зазначили, що, по-перше, вона їх здивувала, по-друге, у неї дійсно талант і чудовий голос.

«Зрозуміло, що ще працювати і працювати, але вирішила забити на все та поділитись з вами. Нехай і тут залишиться на пам’ять», — ділиться Марія.

Нагадаємо, нещодавно Олені Кравець разом із дітьми довелося евакуюватися з потяга. Акторка вже показала, як вони перечікували небезпеку в дорозі.

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