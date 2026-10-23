ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
1 хв

Старша донька Олени Кравець неочікувано стала співачкою і захопила своїм талантом

Виявляється, вже два роки Марія займається вокалом, однак вона ретельно це приховувала.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олена Кравець зі старшою донькою

Олена Кравець зі старшою донькою / © jetsetter.ua

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець неочікувано стала співачкою.

Виявляється, 23-річна Марія Кравець вже два роки професійно займається вокалом. Це таке собі хобі дівчини, яке приносить їй неймовірне задоволення. Щоправда, донька Олени Кравець особливо це не афішувала. Проте нещодавно в неї відбувся другий виступ із вокальним номером перед глядачами. Нарешті Марія наважилась не лише розповісти про своє хобі, а поділитися відповідним відео.

«Можливо, хтось знає, а хтось — ні, але вже близько двох років я займаюсь вокалом і сильно від цього кайфую… Сьогодні (22 жовтня — прим. ред.) стався мій другий в житті виступ на сцені з вокальним номером, перший показати я так і не наважилась. Короче кажучи, моя друга справжня практика співу на аудиторію», — ділиться Марія.

Донька Олени Кравець говорить, що їй, звичайно, ще треба багато працювати та вдосконалюватися. Проте підписники Марії виявились іншої думки. Вони зазначили, що, по-перше, вона їх здивувала, по-друге, у неї дійсно талант і чудовий голос.

«Зрозуміло, що ще працювати і працювати, але вирішила забити на все та поділитись з вами. Нехай і тут залишиться на пам’ять», — ділиться Марія.

Нагадаємо, нещодавно Олені Кравець разом із дітьми довелося евакуюватися з потяга. Акторка вже показала, як вони перечікували небезпеку в дорозі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie