Старша донька Олени Кравець показала свого бойфренда-красунчика й публічно звернулася до нього

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Реклама

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець поділилася рідкісним романтичним контентом.

У своїх Instagram-сториз Марія ніжно привітала коханого — танцівника Ростислава Сидоренка — з днем народження. Вона опублікувала їхнє спільне фото, яке було зроблено у новорічну ніч. Закохані позували на тлі яскраво прикрашеної ялинки: Ростислав ніжно пригортав Марію до себе й цілував її в щоку, а вона у відповідь сяяла щасливою усмішкою.

«З днем народження, моя любове!» — лаконічно, але дуже щиро підписала фото Марія.

Реклама

Марія Кравець з бойфрендом / © instagram.com/maarriill

Марія Кравець особисте життя — що відомо про її бойфренда

22-річна Марія Кравець вже понад два роки перебуває у стосунках із Ростиславом Сидоренком. Пара об’єднана не лише почуттями, а й спільною справою — обидва професійно займаються хіп-хопом.

Закохані рідко з’являються разом на публічних заходах, утім більшу частину часу проводять разом у танцювальних студіях та на тренуваннях. Відомо також, що 2026 рік Марія та Ростислав зустрічали в одній компанії та ділилися спільними фото.

Нагадаємо, нещодавно син голлівудської акторки Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою — що відомо про роман Роана з Анною та коли відбулося освідчення.